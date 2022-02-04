Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений, сообщает 4 февраля агентство РИА Новости

Турецкий руководитель сказал об этом журналистам в самолёте после возвращения с Украины. Сырьевой придаток Эрдогана. Во что свободная торговля с Турцией превратит Украину © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

«На этот раз я должен сказать это очень открыто и ясно. Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса», — заявил Эрдоган.

В январе турецкий лидер пригласил в свою страну президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения накопившихся между государствами проблем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов к переговорам с Зеленским, но для этого нужно сформировать повестку и быть уверенными, что эти переговоры принесут результат, поэтому говорить об их подготовке пока преждевременно.