Украинское государство не разделяет ценностей, общих для западного мира. Такие утверждения содержатся в статье, опубликованной на днях на сайте британской коалиции Stop the War

Автор публикации, британский политик-лейборист Эндрю Мюррей, рассказал о «десяти мифах, окружающих нынешнюю напряжённость вокруг Украины».

Один из них, по мнению Мюррея — это миф о том, что страна разделяет «западные ценности». Хорватия уже не та. Как Украина стала самой правой страной в Европе © Wikipedia

«Украина является единственной в Европе страной, которая чествует нацистских коллаборационистов и погромщиков, таких, как бандеровцы», — написал политик.

Затем он рассказал, что бандеровцы пытались сотрудничать с нацистами, когда последние оккупировали Украину во время Второй мировой войны.

Бандеровское движение несёт ответственность за уничтожение сотен тысяч евреев и поляков.

Тем не менее, это оно прославляется в сегодняшней Украине, а его сторонники, «откровенные фашисты», работают в госаппарате страны, продолжил Мюррей.

Нельзя сказать, что Украина фашистская страна, уточнил он, но там прекрасно себя чувствуют крайне правые идеологи и политики. Кроме того, страна является единственной в мире, кроме США, которая голосует против резолюций ООН, осуждающих нацизм, подвёл итог Мюррей.

С 2018 по 2020 год он занимал пост специального политического советника лидера официальной оппозиции Великобритании. В 2018 году решением СБУ Мюррею был на 3 года был запрещён въезд на Украину.