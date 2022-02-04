Украинский журналист спровоцировал скандал в Пекине, разразившись бранью в адрес Дмитрия Губениева. Детали инцидента российский комментатор рассказал «Спорт-Экспрессу» 4 февраля

В пятницу, 4 февраля в Пекине открываются зимние Олимпийские игры. Инцидент с участием Губерниева произошел в медиалаундже незадолго до старта церемонии открытия соревнований.

По словам журналиста, он случайно задел перегородку в том месте, где несколько человек пили кофе, после чего извинился перед ними. Однако в ответ от некоего мужчины в куртке с символикой украинской сборной Губерниев получил нецензурную брань. Украинская спортсменка резко высказалась об атлетах из России © kp.ua

«Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: "У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще [дурацкая]". Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь», — сказал он.

Губерниев отметил, что обидчик явно хотел спровоцировать его на силовые действия, для чего и затеял весь конфликт, однако российский комментатор на поддался на «абсолютную провокацию».

Еще до начала Игр в Пекине украинская сборная попала в несколько околополитических скандалов. Так, спортсменам запретили делать совместные снимки с российскими атлетами и общаться со СМИ по-русски. При этом несколько фигуристов украинской команды решили все же использовать на Олимпиаде русский, так как им сложно разговаривать на украинском и они считают себя свободными людьми.