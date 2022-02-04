Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции может состояться, если будет подготовлена ее четкая повестка. Об этом сообщил 4 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Владимир Путин готов к любым переговорам «ради дела».

Однако, отметил он, сейчас нет понимания повестки такой встречи, поэтому инициатива Анкары по проведению переговоров президентов России и Украины пока не обсуждается. «Наши предки в гробах перевернутся»: что Эрдоган предложил Зеленскому © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP



Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20220204/1033213489.html выступает стороной конфликта, хотя она такой же гарант Минских соглашений

«Что касается инициативы по организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского, здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет. Никто не отвергает это, президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет», — рассказал представитель Кремля.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником между Россией и Украиной. 3 февраля он посетил Украину с визитом.

Россия неоднократно отмечала, что она не является стороной конфликта в Донбассе, а выступает как гарант Минских соглашений, и по поводу урегулирования ситуации в Донбассе Киеву нужно вести переговоры с представителями ЛДНР.

Украинский политолог Руслан Бортник предположил, что идею стать посредником могла вновь подать Эрдогану украинская сторона, однако Киеву необходимо помнить, что Турция имеет свои интересы на Черном море и является не партнером Украины, а «попутчиком».