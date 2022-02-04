Его волосы заметно поседели.
На заседании Саакашвили пожаловался на ухудшение состояния здоровья и потребовал допустить к нему личного врача.
Саакашвили нелегально приехал в Грузию в начале октября, перед местными выборами. Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Его задержали и отправили в тюрьму, позднее перевели в военный госпиталь.
Ранее политик прекратил 50-дневную голодовку. У него диагностировали повреждения мозга и посттравматический синдром, он заявил, что в тюрьме к нему применяли пытки.