Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который находится под арестом, появился в суде в футболке с надписью «за волю Украины». Соответствующий снимок появился 4 февраля в Instagram политика

«У нас мало общего»: Саакашвили раскритиковал Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На заседании Саакашвили пожаловался на ухудшение состояния здоровья и потребовал допустить к нему личного врача.

Саакашвили нелегально приехал в Грузию в начале октября, перед местными выборами. Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Его задержали и отправили в тюрьму, позднее перевели в военный госпиталь.

Ранее политик прекратил 50-дневную голодовку. У него диагностировали повреждения мозга и посттравматический синдром, он заявил, что в тюрьме к нему применяли пытки.