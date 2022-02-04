США и страны НАТО затрудняют поиск мирного решения конфликта в Донбассе, отметила на брифинге 4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости

«Мы призываем страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что поставки Киеву оружия и иной военной помощи от стран НАТО и прежде всего США мешает мирному урегулированию ситуации в Донбассе и нарушает действующий с июля 2020 года режим прекращения огня. Украина применила в Донбассе западное оружие - полпред ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Захарова отметила, что число нарушений режима тишины в Донбассе с января 2022 года уже превысило 3 тысячи.

Она указала, что поставки Западом оружия Украине на руку «партии войны на Украине, тем людям, которые все время призывают всех там переубивать».

Ранее США поставили Украине несколько партий военной помощи общим весом около 600 тонн и намерены продолжать поставки. Кроме того, оружие, военную технику и боеприпасы отправляют Украине страны НАТО.

Москва неоднократно подчеркивала, что если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им необходимо прекратить накачивать Украину оружием.