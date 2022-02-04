Россия рассчитывает, что власти в Киеве перестанут слепо следовать своим натовским наставникам. Об этом 4 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова во время брифинга

«Поле для экспериментов»: Захарова объяснила, как Запад использует Украину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

По словам Захаровой, Киеву нужно проявить самостоятельность и начать диалог с Донецком и Луганском в целях поиска мирного решения конфликта.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.