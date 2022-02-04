В течение последних десятилетий военный блок НАТО вёл агрессивные войны, поэтому заявления о его миролюбии лишены оснований. Такое мнение высказал в опубликованной на днях на сайте британской коалиции Stop the War статье деятель Лейбористской партии Великобритании Эндрю Мюррей

Политик рассказал о «десяти мифах, окружающих нынешнюю напряжённость вокруг Украины». Одним из таких мифов, по его мнению, является утверждение о том, что никто не должен опасаться расширения военного блока, поскольку НАТО — это, якобы, миролюбивая организация. Czech Free Press: НАТО - агрессивный и нападающий союз © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Блок НАТО был основан после Второй мировой войны якобы для защиты от «советской экспансии», указывает Мюррей.

Это утверждение тоже не соответствует действительности, однако, во времена холодной войны НАТО, по крайней мере, не вовлекался напрямую в агрессивные военные действия против других государств.

США и Великобритания вели войны за рамками этого блока, рассказал лейборист.

Однако в настоящее время это уже не так. После распада СССР НАТО не только расширился географически, но и расширил свои действия. Он возглавил незаконную войну против Югославии в 1999 году, в течение двадцати лет оккупировал Афганистан, а в 2011-м бомбил Ливию.

«Таким образом, в течение жизни последнего поколения НАТО имеет значительный послужной список как инструмент войны, инициированный прежде всего США и Великобританией», — отметил Мюррей.

Коалиция Stop the War («Останови войну») — британская организация, основанная в 2001 году. Автор книги «Покидая страну 404» Маргарита Водецкая: Никто не протестует против этой войны © CC0, Pixabay

Она ведёт кампании против участия западных стран в войнах, которые считает несправедливыми.

В частности, она организовала демонстрацию 15 февраля 2003 года против вторжения в Ирак.

Считается, что это была самая большая акция протеста в истории Великобритании; по разным оценкам, число протестующих колебалось между 750 тыс. и 2 млн человек.