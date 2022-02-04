Журналисты задали украинской бобслеистке вопрос об отношении к российским спортсменам.

«Хотя бы одну медаль!» Как Украина едва не лишилась права выступать на Олимпиаде под своим флагом
«Хотя бы одну медаль!» Как Украина едва не лишилась права выступать на Олимпиаде под своим флагом
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«Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко идти с ними на контакт», — сказала Гунько.

Спортсменка заявила, что во время соревнований и тренировок старается от этого дистанцироваться, но в реальной жизни не может игнорировать, потому что «от действий России пострадало много друзей и знакомых».

В 2020 году, на летней Олимпиаде в Токио, победительница соревнований по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Магучих поздравили друг друга после выступления и сделали совместное фото, обнявшись. После этого украинскую спортсменку затравили на родине.

Магучих вызвали в минобороны (спортсменка представляет армейский спортивный клуб и имеет воинское звание) для разъяснений. Затем ей пришлось написать в соцсети пост, в котором она заверила, что верна Украине, и призвала всех быть осторожными, потому что «враг готов на все».

 