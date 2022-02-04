Украинская бобслеистка Лидия Гунько в комментарии CNN 3 февраля заявила, что украинские олимпийцы - не друзья с российскими спортсменами

Журналисты задали украинской бобслеистке вопрос об отношении к российским спортсменам. «Хотя бы одну медаль!» Как Украина едва не лишилась права выступать на Олимпиаде под своим флагом © report.az

«Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко идти с ними на контакт», — сказала Гунько.

Спортсменка заявила, что во время соревнований и тренировок старается от этого дистанцироваться, но в реальной жизни не может игнорировать, потому что «от действий России пострадало много друзей и знакомых».

В 2020 году, на летней Олимпиаде в Токио, победительница соревнований по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Магучих поздравили друг друга после выступления и сделали совместное фото, обнявшись. После этого украинскую спортсменку затравили на родине.

Магучих вызвали в минобороны (спортсменка представляет армейский спортивный клуб и имеет воинское звание) для разъяснений. Затем ей пришлось написать в соцсети пост, в котором она заверила, что верна Украине, и призвала всех быть осторожными, потому что «враг готов на все».

