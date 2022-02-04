Утверждения западных СМИ о том, что Украина – демократическая страна, это, «в лучшем случае, сильное упрощение». Об этом написал в опубликованной на днях на сайте британской коалиции Stop the War известный британский лейборист Эндрю Мюррей

«После государственного переворота 2014 года, когда националисты свергли избранного президента Украины [Виктора Януковича], Украина предприняла ряд недемократических шагов», — отметил британский политик.

Он рассказал, в частности, о запрете на Украине коммунистической партии, арестах и преследованиях «пророссийских политиков». «Нацизм и пропаганда»: эксперт из Эквадора разоблачил ложь Вашингтона о демократии на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Русский язык, являющийся родным для миллионов жителей Украины, запрещается к употреблению на государственном уровне.

Страна также поражена олигархической коррупцией, значительно влияющей на политический процесс, указал Мюррей.

С 2018 по 2020 год Мюррей занимал пост специального политического советника лидера официальной оппозиции Великобритании.

В 2018 году решением СБУ политику был на 3 года был запрещён въезд на Украину.