Танец украинского военнослужащего под песню американской исполнительницы Уитни Хьюстон, опубликованный на днях в Twitter, приобретает популярность в cети

Ждущие войны с РФ украинцы оценили планируемое увеличение численности ВСУ

За сутки с небольшим ролик просмотрели больше 100 тысяч раз, оценили танец свыше 5 тысяч пользователей.

На днях другой военный ВСУ Юрий Городецкий также поразил сеть мощным исполнением песни «Братья украинцы» — пользователи осыпали его комплиментами в комментариях под опубликованным видео в TikTok.

В 2015 году на Всеукраинском форуме ветеранов и участников так называемой Антитеррористической операции композиция получила статус официального гимна АТО.