Ждущие войны с РФ украинцы оценили планируемое увеличение численности ВСУ
Ждущие войны с РФ украинцы оценили планируемое увеличение численности ВСУ
На записи военнослужащий в полном обмундировании и с автоматом в руках танцует под трек Queen Of The Night.

За сутки с небольшим ролик просмотрели больше 100 тысяч раз, оценили танец свыше 5 тысяч пользователей.

На днях другой военный ВСУ Юрий Городецкий также поразил сеть мощным исполнением песни «Братья украинцы» — пользователи осыпали его комплиментами в комментариях под опубликованным видео в TikTok. 

В 2015 году на Всеукраинском форуме ветеранов и участников так называемой Антитеррористической операции композиция получила статус официального гимна АТО.