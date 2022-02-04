На записи военнослужащий в полном обмундировании и с автоматом в руках танцует под трек Queen Of The Night.
За сутки с небольшим ролик просмотрели больше 100 тысяч раз, оценили танец свыше 5 тысяч пользователей.
🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5SJ0L2IA6H— Збройні Сили України 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 2, 2022
На днях другой военный ВСУ Юрий Городецкий также поразил сеть мощным исполнением песни «Братья украинцы» — пользователи осыпали его комплиментами в комментариях под опубликованным видео в TikTok.
В 2015 году на Всеукраинском форуме ветеранов и участников так называемой Антитеррористической операции композиция получила статус официального гимна АТО.