Известный своими ультранационалистическими взглядами политик предложил «вместе с нашими западными партнёрами» добиться распада РФ.

«Вот в тот момент мы сможем безболезненно вернуть себе и Крым, и другие наши утраченные территории», — заявил Тягнибок.

В ходе прямого эфира он также критиковал пятого президента Украины Петра Порошенко за подписание «предательских» Минских соглашений.

«Эта власть пожалеет». Тягнибок посоветовал Зеленскому не играть с огнем
«Эта власть пожалеет». Тягнибок посоветовал Зеленскому не играть с огнем
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Тягнибок известен своими русофобскими и антисемитскими высказываниями.

Партия «Свобода» изначально содержала в названии словосочетание «социал-националистическая», фактически копируя название партии Адольфа Гитлера.

В 2012 году Тягнибок был включён Центром Симона Визенталя в список 10 главных антисемитов мира.