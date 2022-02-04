Для того, чтобы Украина вернула контроль над Крымом, необходимо развалить Российскую Федерацию. Такую стратегию возвращения полуострова предложил лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, выступая 4 февраля в эфире канала «1+1»

Известный своими ультранационалистическими взглядами политик предложил «вместе с нашими западными партнёрами» добиться распада РФ.

«Вот в тот момент мы сможем безболезненно вернуть себе и Крым, и другие наши утраченные территории», — заявил Тягнибок.

В ходе прямого эфира он также критиковал пятого президента Украины Петра Порошенко за подписание «предательских» Минских соглашений. «Эта власть пожалеет». Тягнибок посоветовал Зеленскому не играть с огнем © Ukraina.ru

Тягнибок известен своими русофобскими и антисемитскими высказываниями.

Партия «Свобода» изначально содержала в названии словосочетание «социал-националистическая», фактически копируя название партии Адольфа Гитлера.

В 2012 году Тягнибок был включён Центром Симона Визенталя в список 10 главных антисемитов мира.