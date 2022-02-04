При политической воле Украина могла бы быстро закончить войну, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович в программе «Общественное мнение» в YouTube 3 февраля

Депутат призвал власти Украины призвал «обдумать важные шаги» и сесть за стол переговоров. Он напомнил о рабочей поездке делегации партии ОПЗЖ в Москву в 2020 году по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Прифронтовой Донецк: хотя вероятность войны очень высока, простые дончане в нее не верят © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

«Я могу откровенно сказать: закончить войну можно даже сегодня в течение пяти минут. Более того, мы — представители партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — это не только предлагали, но и делали, договаривались», — сказал Рабинович.

Депутат заявил, что несмотря на обвинения в «зраде» в Кремле, под камеры, сказал, что «Крым — это Украина».

«А власть продолжает сеять ненависть, обрекая распрями на вечную войну с соседями. То есть, в таком случае нас обрекают на вечную нищету, голод, уничтожение молодежи, которая будет все время уезжать. Да скажите наконец своему народу правду, вспомните наконец мировую историю и сделайте выводы!» — призвал Рабинович.

Также сопредседатель ОПЗЖ призвал модернизировать и укреплять армию Украины, а не разворовывать средства, как это могло быть при взрывах на воинских складах.