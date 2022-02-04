Бывший нападающий сборной России Олег Саленко, проживающий сейчас в Киеве, 3 февраля поделился мнением о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу между Украиной и Россией, передает dynamo.kiev.ua

Украинский футбольный клуб нарвался на штраф из-за русского языка © politeka.net

«Наконец-то мы хоть с чего-то начнем этот процесс. С мини-футбола. Разводить-то уже некуда. Хорошо, что сразятся в спортивной борьбе. Разве нет? Интрига есть. Такие встречи очень важны. Дай бог, чтобы и на Олимпиаде было подобное соперничество», — сказал спортсмен.

Он уточнил, что украинцы, которые хотят стабильности и спокойствия, ждут эту игру «чисто со спортивной точки зрения». Однако есть «1-2% проплаченных радикалов, которые ходят под политическими силами» и выступают за отмену матча.

Саленко — на половину украинец, воспитанник ленинградского «Зенита», перешел в 1980-х годах в киевское «Динамо». Позднее уехал играть в Европу, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994 в составе сборной России (получил приз «Золотая бутса»). Сейчас футболист живет в Киеве и играет на ветеранских турнирах.

Матч между сборными России и Украины пройдет 4 февраля, он обещает стать одним из самых обсуждаемых на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах. Противостояние географических соседей всегда носило принципиальный характер, а в условиях напряжённых отношений между странами ажиотаж лишь возрос. Это произошло прежде всего из-за искусственных ограничений, которые сделали встречи между командами крайне редким и оттого более крупным событием.