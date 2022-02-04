По его словам, на Украине есть отдельные радикалы, которые считают, что матч нужно обязательно переносить, «мол нельзя играть с Россией». Но их меньшинство. В основном люди полагают, что это некий шаг к сближению.
«Наконец-то мы хоть с чего-то начнем этот процесс. С мини-футбола. Разводить-то уже некуда. Хорошо, что сразятся в спортивной борьбе. Разве нет? Интрига есть. Такие встречи очень важны. Дай бог, чтобы и на Олимпиаде было подобное соперничество», — сказал спортсмен.
Он уточнил, что украинцы, которые хотят стабильности и спокойствия, ждут эту игру «чисто со спортивной точки зрения». Однако есть «1-2% проплаченных радикалов, которые ходят под политическими силами» и выступают за отмену матча.
Саленко — на половину украинец, воспитанник ленинградского «Зенита», перешел в 1980-х годах в киевское «Динамо». Позднее уехал играть в Европу, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994 в составе сборной России (получил приз «Золотая бутса»). Сейчас футболист живет в Киеве и играет на ветеранских турнирах.
Матч между сборными России и Украины пройдет 4 февраля, он обещает стать одним из самых обсуждаемых на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах. Противостояние географических соседей всегда носило принципиальный характер, а в условиях напряжённых отношений между странами ажиотаж лишь возрос. Это произошло прежде всего из-за искусственных ограничений, которые сделали встречи между командами крайне редким и оттого более крупным событием.