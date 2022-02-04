Ситуация на Украине продиктует альянс пятого президента и депутата Верховной Рады Петра Порошенко, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и экс-премьера Арсения Яценюка. Об этом 3 февраля заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24»

«Завтра Виталий Кличко проводит съезд свой. Владимир Гройсман и Юлия Владимировна, Олег Ляшко, Петр Алексеевич [Порошенко]. Их много людей, которые говорят, что они оппозиционные силы. Меру их оппозиционности и поддержки будет определять народ. Сейчас очень важно, чтобы они между собой договорились о незыблемых принципах, о которых они все согласны, начиная с честных адекватных выборов. Этих людей я называю оппозицией», — рассказал он.

Также Аваков отметил, что не знает, будет ли участвовать в политике. Он заявил, что не в восторге от действий главы «Евросолидарности» Петра Порошенко в настоящее время. По словам Авакова, ситуация на Украине такова, что она «продиктует такой альянс» политиков, начиная с Юлии Тимошенко и заканчивая Олегом Ляшко.

Ранее по инициативе бывшего премьера Арсения Яценюка представители оппозиции подписали соглашение о совместных действиях для «спасения Украины». По их словам, члены партии монобольшинства «Слуга народа» тоже были приглашены. Аваков выступил против политических изменений на Украине © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Аваков также рассказал, что Офис президента Украины и его команда никак не отреагировали на призывы бывшего премьера Яценюка и депутата Порошенко создать некий альянс для спасения Украины.