Политолог Михаил Погребинский 3 февраля в эфире телеканала UkrLive заявил об огромной ответственности пятого президента Петра Порошенко по угольному делу

«Подлость и гнусность». Погребинский резко выразился о Мураеве © REUTERS, Vladislav Musienko ] Медведчук получил домашний арест, а Порошенко просто фактически ничего. Он просто гуляет и все. И это смешно, потому что Порошенко был главой государства и он принимал решения… А Медведчук по просьбе Порошенко как-то с кем-то соединился для того, чтобы это стало возможным. И если уж сравнивать ответственность, то конечно у Порошенко в сто раз ее больше», — сказал эксперт.

Кроме того Погребинский отметил, что у США есть инструменты влияния на украинских политиков из-за наличия у них офшоров. В частности, есть влияние и на президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому, используя свои личные интересы, США распорядились оставить Порошенко на свободе.

В середине декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Позднее Порошенко в видеообращении сообщил, что находится в Варшаве и намерен вернуться в январе. По приезду со второй попытки Порошенко избрали меру пресечения в виде запрета на выезд за границу. Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году.