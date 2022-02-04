Лидер партии «Наши» Евгений Мураев не является российским резидентом на Украине, как бы того не хотели в Великобритании. Об этом 3 февраля заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24»

«У нас работает сложнейший механизм взаимных информационных провокаций. Я думаю, что здесь и русские поработали, и Офис президента как-то имел свою интригу. И выплыла эта информация. Мураев совершенно не герой моего романа и даже совсем наоборот. Чтобы не сказать, что этот политик оппозиционный от меня так далеко, что кушать не могу. Но он точно не является русским резидентом в Украине. Мне так не кажется», — заявил он.

В чем на самом деле «провинился» Мураев. Кто кого использует в украинской политике © REUTERS, Vladislav Musienko

Ранее министерство иностранных дел Великобритании обвинило Россию в подготовке оккупации Украины и опубликовало список нового правительства, которое РФ якобы назначит после того, как захватит Украину. Возглавить страну, по мнению англичан, должен Евгений Мураев.

При этом политолог Михаил Погребинский заявил, что «назначение» Мураева англичанами — это свидетельство о нарастающей панике, когда одна из сторон бросается во все крайности, невзирая на то, что есть в этом здравый смысл или нет.