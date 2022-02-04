Украинская власть наивно думает, что без решения вопросов с войной в Донбассе и политической нестабильностью в стране зона свободной торговли с Турцией поспособствует притоку инвестиций. Об этом 3 февраля заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала UkrLive

«Сегодня это соглашение подписано. Исторический шаг, согласен. Но как это повлияет на нашу экономику, никто достоверно сказать не может… Зона свободной торговли с ЕС привела к большим инвестициям? Так это Европейский Союз, а это Турция. Проблема в инвестициях в нашу страну не в отсутствии или наличии ЗСТ, а проблема в войне и политической нестабильности, неработающей правовой системе», — заявил он.

Также Бортник заявил, что существуют огромные риски, что Украина может потерять сырье для металлургии, целые отрасли машиностроения и сельского хозяйства, поскольку не поддерживает своих производителей так же сильно, как Турция своих. Не партнер, а попутчик: Бортник объяснил, почему Украине стоит опасаться Турции © AP, Presidential Press Service

В четверг, 3 февраля, президент Турции Тайип Эрдоган прибыл на Украину с официальным визитом и провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли, которое будет содействовать активизации торговли между двумя странами.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что Турция с удовольствием примет на своей территории саммит на уровне лидеров или переговоры Украины и России на техническом уровне.