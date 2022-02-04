Об этом изданию сообщил польский правозащитник Петр Хлебович. Инициатор номинирования Джемилева - вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская.
Джемилев возглавлял Меджлис с 1991 по 2013 гг. Ранее его номинировали на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 гг.
Джемилев выступал за вывод российских войск из Крыма и изгнание из Крыма граждан с российскими паспортами, которые переселились на полуостров.
Кроме экс-главы Меджлиса, в списке номинантов на Нобелевскую премию мира-2022 Папа Римский Франциск, британский натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе, Всемирная организация здравоохранения, Глобальная инициатива по поддержке равного доступа к вакцинам против коронавируса COVAX и др.
Согласно формулировке, Нобелевскую премию мира должны присуждать тем, кто внес наилучший вклад в дружеские отношения между нациями. Лауреат премии станет известен в октябре 2022 года.
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