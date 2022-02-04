Польша выдвинула экс-главу Меджлиса крымскотатарского народа*, депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Мустафу Джемилева на соискание Нобелевской премии мира, сообщило 4 февраля турецкое издание QIRIM.News

Об этом изданию сообщил польский правозащитник Петр Хлебович. Инициатор номинирования Джемилева - вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская. Пранкер Лексус: Мустафа Джемилев требовал изгнать российских граждан из Крыма © РИА Новости, Евгений Одиноков

Джемилев возглавлял Меджлис с 1991 по 2013 гг. Ранее его номинировали на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 гг.

Джемилев выступал за вывод российских войск из Крыма и изгнание из Крыма граждан с российскими паспортами, которые переселились на полуостров.

Кроме экс-главы Меджлиса, в списке номинантов на Нобелевскую премию мира-2022 Папа Римский Франциск, британский натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе, Всемирная организация здравоохранения, Глобальная инициатива по поддержке равного доступа к вакцинам против коронавируса COVAX и др.

Согласно формулировке, Нобелевскую премию мира должны присуждать тем, кто внес наилучший вклад в дружеские отношения между нациями. Лауреат премии станет известен в октябре 2022 года.

* Деятельность организации запрещена в РФ