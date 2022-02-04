«Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube. Причем это было сделано крайне бесцеремонно без всяких уведомлений и предупреждений. Просто взяли и удалили. За что и почему — непонятно», — рассказал Мешковой.
Он уточнил, что ранее агентство уже сталкивалось с блокировкой канала на определенное время, либо блокировкой определенного видео, но были понятны формальные причины подобных действий.
Мешковой добавил, что за ночь на пятницу YouTube также удалил каналы Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции республики.