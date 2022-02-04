Видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра. Об этом 4 февраля сообщил главный редактор центра Сергей Мешковой, передает lug-info.com

YouTube заблокировал эфир телеканалов из-за санкций СНБО © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Он уточнил, что ранее агентство уже сталкивалось с блокировкой канала на определенное время, либо блокировкой определенного видео, но были понятны формальные причины подобных действий.

Мешковой добавил, что за ночь на пятницу YouTube также удалил каналы Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции республики.