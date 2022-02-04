Владимир Зеленский и его команда никак не отреагировали на призывы бывшего премьера Арсения Яценюка и пятого президента Петра Порошенко создать некий альянс для спасения Украины. Об этом 3 февраля заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24»

«Двадцать второго января был праздник — День соборности. Арсений Яценюк собрал круглый стол в рамках своего форума безопасности. Практически вся оппозиция пришла и приняла там декларацию. И фактически сказали, что когда речь идет о национальной безопасности, мы едины и мы протягиваем руку государственной власти. Ответа мы не получили. Я не знаю, нужно ли ждать ответ», — заявил политик.

По его мнению, такой посыл был важен для понимания внутри страны, что в настоящее время «качать лодку не нужно». Ранее по инициативе Яценюка представители оппозиции подписали соглашение о совместных действиях для «спасения Украины». По их словам, члены партии монобольшинства «Слуга народа» тоже были приглашены.