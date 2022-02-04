За минувшие сутки на Украине зафиксировано 43 778 новых подтверждённых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает 4 февраля министерство здравоохранения страны

«Из них детей — 4381, медработников — 873», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедший день 4 328 человек было госпитализировано и 174 скончалось, сообщает министерство. Срывая маски. Страны мира пересматривают подход к коронавирусу © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Украина переживает новую волну эпидемии заболевания. 2 февраля в стране было зарегистрировано 39620 подтверждённых случаев заражения, что стало новым антирекордом.

Однако количество летальных случаев в стране гораздо меньше, чем на пике волны осенью прошлого года.

Шестнадцатого ноября в стране, по официальным данным, от COVID-19 скончались 838 человек, что стало худшим показателем для Украины с начала пандемии.