«Вы все разумно… И мы все это понимаем (розуміємо — укр.)… Да, мы все разумно относимся к событию», — оговорился Тищенко, выступая с трибуны горсовета.
Далее парламентарий обратил внимание на одну из депутатов Киевсовета, которая по словам «слуги народа», улыбалась во время его выступления.
«И вы, девочка, которая улыбается сегодня во время войны…», — обратился к ней нардеп.
В ответ в зале заседаний раздался недовольный гул депутатов Киевсовета.
Далее Тищенко раскритиковал инициативу мэра Виталия Кличко вернуть районные советы в качестве органов самоуправления в столице. Однако во время выступления местные депутаты начали смеяться, реагируя таким образом на непоследовательную речь политика.
В конце 2021 года Тищенко заявил, что вакцинировался от коронавируса «ковидом», однако после исправился и сказал, что имел в виду препарат от Pfizer. Помимо этого нардеп отличился тем, что давал совет о том, как определить «настоящего украинца» по его любви к салу.