Депутат Верховной Рады из фракции «Слуга народа» Николай Тищенко в ходе выступления на заседании Киевского городского совета 3 февраля назвал столичного депутата «девочкой» и упрекнул в том, что она «улыбается во время войны». Заседание транслировалось в YouTube

Кулинарный бой: Томенко «сцепился» с Тищенко из-за котлет по-киевски © commons.wikimedia.org, Giles Thomas

Далее парламентарий обратил внимание на одну из депутатов Киевсовета, которая по словам «слуги народа», улыбалась во время его выступления.

«И вы, девочка, которая улыбается сегодня во время войны…», — обратился к ней нардеп.

В ответ в зале заседаний раздался недовольный гул депутатов Киевсовета.

Далее Тищенко раскритиковал инициативу мэра Виталия Кличко вернуть районные советы в качестве органов самоуправления в столице. Однако во время выступления местные депутаты начали смеяться, реагируя таким образом на непоследовательную речь политика.

В конце 2021 года Тищенко заявил, что вакцинировался от коронавируса «ковидом», однако после исправился и сказал, что имел в виду препарат от Pfizer. Помимо этого нардеп отличился тем, что давал совет о том, как определить «настоящего украинца» по его любви к салу.