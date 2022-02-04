Существует три варианта выхода для Украины из войны в Донбассе и только в одном маловероятном случае регион вернется в состав страны. Об этом 3 февраля заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive

«Я считаю, что есть три варианта выхода из ситуации, чтобы война прекратилась. Первый вариант — это выполнить по букве Минские соглашения… Это вариант, хоть и маловероятный… Второй вариант — это отказ от выполнения Минских соглашений. То есть официальный отказ… За этим последует признание непризнанных республик Москвой. Будет заключен военный договор с этими территориями… И на этом обстрелы прекратятся, как на границе с Крымом. И на этом все, война закончилась, и мы потеряли Донбасс при этом», — заявил он.

«Дурачок и болтун»: Погребинский о главе британского МИД © скриншот видео Первый канал

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением. Следующая встреча планируется в Берлине.