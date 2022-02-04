Президент Украины Владимир Зеленский должен озаботиться выбором кандидатуры для присутствия в Берлине в качестве представителя Украины на встрече политсоветников «нормандского формата», поскольку глава Офиса президента Андрей Ермак не успеет выйти из карантина. Об этом 3 февраля заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала UkrLive

«Ни в каких документах фамилии Ермак под Минскими соглашениями и "нормандской четверки" не написано. Президент может определить другую фигуру. У президента есть еще целый набор политических советников разного уровня. Они должны ехать вместо Ермака. Если тест на коронавирус подтвердился, мы знаем, что как минимум 14 дней Ермак уже не может ехать в Берлин. И мы не можем отказываться от этой встречи», — сказал эксперт.

Также, по мнению Бортника, большой ошибкой Украины станет идея переводить встречу в онлайн-формат. В четверг Ермак сообщил, что заболел коронавирусом крайне не вовремя и заявил, что пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги. Чиновник заявил, что продолжает работать, не останавливаясь, накануне новой встречи в Берлине.

Бизяев: все понимают, что «Минск» мёртв, но не знают, что делать © Facebook, Руслан Бизяев / Facebook, Руслан Бизяев / Перейти в фотобанк Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников в Париже. Пресс-секретарь Ермака Дария Заривна также заболела коронавирусом.

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Российскую делегацию в Париже представил замглавы Администрации президента Дмитрий Козак. Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением.