В сообщении указывается, что телефонный разговор между президентами состоялся по инициативе французской стороны.
Во время разговора затрагивались темы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с последними российскими предложениями о гарантиях безопасности.
«Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза. Владимир Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями», — говорится в сообщении.
Президенты договорились о продолжении диалога.
Это уже третий разговор между Путиным и Макроном с начала текущего года.