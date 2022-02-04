Президент России Владимир Путин, разговаривая с французским коллегой Эммануэлем Макроном, привлёк его внимание к провокационным заявлениям Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 февраля на сайте Кремля

В сообщении указывается, что телефонный разговор между президентами состоялся по инициативе французской стороны. Телефонная дипломатия: сможет ли Макрон громко заявить о себе Путину © AFP, Michel Euler / POOL

Во время разговора затрагивались темы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с последними российскими предложениями о гарантиях безопасности.

«Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза. Владимир Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями», — говорится в сообщении.

Президенты договорились о продолжении диалога.

Это уже третий разговор между Путиным и Макроном с начала текущего года.