Украине нужно удержать свою внутреннюю политическую ситуацию в момент, когда Запад сплотился и хочет помочь. Об этом 3 февраля заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24»

Аваков отметил, что о досрочных выборах нужно говорить позже, когда закончится военный кризис и эскалация. По его мнению, это может произойти в ближайшее время. И тогда станет «терпимо, но не хорошо». Зеленский считает украинцев глубоко больными людьми - бывший глава МВД Аваков

«И никуда не денутся политические процессы… Если вы меня спрашиваете, являюсь ли я сторонником разрешения кризиса досрочными выборами, я вам говорю да. Это хорошо и для [Владимира] Зеленского тоже. Потому что Зеленскому нужно отдать себе отчет. Если он собирается до конца своего президентского срока оставаться президентом, и собирается что-то для этой страны сделать, он должен разделить ответственность за страну с реальной оппозицией и дальше с ними созидать хоть как-то», — считает Аваков.

Кроме того он назвал перспективы для власти «скорее театральными нежели реальными». И поэтому будет иметь место политический процесс, который должен закончиться не Майданом и революцией, а досрочными выборами. Это было бы правильно и цивилизовано, считает бывший министр.

Ранее Аваков также оценил политическую ситуацию и заявил, что выступает против политических изменений на Украине в настоящий момент, поскольку это приведет к нежелательным последствиям для самой страны.