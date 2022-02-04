Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной Рады Святослав Пискун предложил президенту Владимиру Зеленскому подумать о «возрождении Киевской Руси». Видеозапись опубликовал 3 февраля канал «Наш»

Переименование в Русь-Украину: Вятрович указал на опасность © Facebook, Український інститут національної пам'яті / Facebook, Український інститут національної пам'яті / Перейти в фотобанк сказал Пискун.

Свое предложение он обосновал тем, что территория Москвы «осваивались при киевском князе Юрии Долгоруком».

Недавно бывший советник главы Офиса президента Украины и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь «с натяжкой» может претендовать на это. В дальнейшем советник заявил, что это была шутка и его личное мнение.