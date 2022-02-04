По ее словам, она хочет сотрудничать с украинской властью и найти общие решения «проблем, которые создает режим Лукашенко».
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пообещал направить в министерство иностранных дел Украины запрос, необходимый для приезда Тихановской в страну.
Ранее Тихановская уже заявляла, что держит связь с властями Украины. Летом 2021 года она рассказала о встрече с президентом Владимиром Зеленским на мероприятии в Литве.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал больше 80% голосов. Его соперница, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана получила 10%. После объявления результатов, по стране прокатилась волна беспорядков, власти республики расценили их как попытку свержения конституционного строя.
Тихановская с октября 2020 года находится в межгосударственном розыске в СНГ.