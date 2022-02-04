Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская 3 февраля в ходе онлайн-конференции украинского депутатского объединения «За демократическую Беларусь» выразила готовность приехать в Киев, передает Telegram-канал VESTI

«Точно не Тихановская»: Абзалов прокомментировал обновленный проект Конституции Белоруссии © Facebook, Светлана Тихановская словам, она хочет сотрудничать с украинской властью и найти общие решения «проблем, которые создает режим Лукашенко».

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пообещал направить в министерство иностранных дел Украины запрос, необходимый для приезда Тихановской в страну.

Ранее Тихановская уже заявляла, что держит связь с властями Украины. Летом 2021 года она рассказала о встрече с президентом Владимиром Зеленским на мероприятии в Литве.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал больше 80% голосов. Его соперница, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана получила 10%. После объявления результатов, по стране прокатилась волна беспорядков, власти республики расценили их как попытку свержения конституционного строя.

Тихановская с октября 2020 года находится в межгосударственном розыске в СНГ.