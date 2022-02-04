Любые политические изменения на Украине в момент решения ее судьбы на внешнеполитической арене приведут к нежелательным последствиям для самой страны. Об этом 3 февраля заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24»

Хитрый план. Зачем США придумали «российское вторжение» на Украину © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

Также бывший чиновник отметил, что Украине нужно удержать свою внутреннюю политическую ситуацию в момент, «когда Запад сплотился и хочет помочь».

В последние месяцы США и некоторые страны НАТО неоднократно обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину.

В Кремле отвечали, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и РФ не собирается ни на кого нападать.