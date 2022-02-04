«Сейчас я против любых политических изменений в этот момент времени, потому что в этот момент времени никуда не ушла военная угроза со стороны Российской Федерации. В этот момент времени вся оппозиция должна консолидировать свои усилия для того, чтобы поддержать власть, как бы странно это не звучало в оппонировании возможному нападению», — считает Аваков.
Также бывший чиновник отметил, что Украине нужно удержать свою внутреннюю политическую ситуацию в момент, «когда Запад сплотился и хочет помочь».
В последние месяцы США и некоторые страны НАТО неоднократно обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину.
В Кремле отвечали, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и РФ не собирается ни на кого нападать.