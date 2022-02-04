«Опасения частично оправданы, потому что впервые о зоне ЗСТ с Турцией начали говорить в далеком 1998 году. В 2010-м соглашение практически было готово и с того времени не подписывалось, потому что часть нашего бизнеса оказывала давление на правительство, и убеждало его в том, что мы потеряем отдельные отрасли экономики после подписания этого соглашения, и мы потеряем налоговую базу», — рассказал Бортник.
По его словам, Турция активно скупает лом украинских черных металлов, поскольку страна имеет много плавильных компаний, но не имеет своего сырья. Подобная скупка на рынке Украины ранее уже приводила к тому, что украинские металлурги оставались без сырья.
В четверг, 3 февраля, президент Турции Тайип Эрдоган прибыл на Украину с официальным визитом и провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны подписали соглашение о ЗСТ, которое будет содействовать активизации торговли между двумя странами.