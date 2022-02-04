Украинский бизнес не в восторге от подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией. Об этом 3 февраля заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала UkrLive

«Опасения частично оправданы, потому что впервые о зоне ЗСТ с Турцией начали говорить в далеком 1998 году. В 2010-м соглашение практически было готово и с того времени не подписывалось, потому что часть нашего бизнеса оказывала давление на правительство, и убеждало его в том, что мы потеряем отдельные отрасли экономики после подписания этого соглашения, и мы потеряем налоговую базу», — рассказал Бортник.

Сырьевой придаток Эрдогана. Во что свободная торговля с Турцией превратит Украину © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

В четверг, 3 февраля, президент Турции Тайип Эрдоган прибыл на Украину с официальным визитом и провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны подписали соглашение о ЗСТ, которое будет содействовать активизации торговли между двумя странами.