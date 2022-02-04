Газопровод «Северный поток-2» можно было бы остановить лишь в случае если США предложат РФ что-то взамен, предположил экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль в интервью немецкому изданию Wirtschafts Woche 3 февраля

Экс-глава МИД ФРГ подчеркнул, что всегда рассматривал «Северный поток-2» как реальный проект.

«Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить», — заявил Габриэль.

По словам политика, он убежден, что США думают так же. «Северный поток — 2»: сертификация проекта передвинута на вторую половину 2022 года, а решение Еврокомиссии увеличит поставки газа в ЕС © коллаж Украина.Ру

Экс-глава МИД ФРГ напомнил, что в прошлом США уже выступали против германо-российских трубопроводов. В частности, нынешний госсекретарь Энтони Блинкен в 1987 году написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе».

Ранее посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что ей «очень стыдно» из-за проекта «Северный поток-2», поскольку, по ее словам, в его проекте есть «большая политическая составляющая».

26 января компания-оператор СП-2 Nord Stream 2 AG выполнила требование Федерального сетевого регулятора Германии и зарегистрировала в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для немецкого участка газопровода. Сертификация проекта ожидается не ранее второй половины 2022 года.