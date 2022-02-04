«Расстрел в Днепре — такое случается во всем мире. Командование поверхностно относилось к внутренней ситуации. Они считали, что находятся где-то на задворках мира… В боевых частях мира практически везде есть капелланы, это смягчает ситуацию. Там больший механизм контроля», — считает Аваков.
В четверг, 27 января, на территории завода «Южмаш» солдат срочной службы Артемий Рябчук застрелил пять человек. Из них четверо были его сослуживцами. Ещё одна женщина — гражданской служащей. Также были ранены пять человек. Стрельба прозвучала в 03:40 в той части завода, где солдаты-срочники несли службу. Рябчук расстрелял караул при выдаче оружия.
При этом рассказывая об убитой им женщине Рябчук, судя по его интонации, испытывал сожаление. А вот по поводу остальных убитых им сожаления не было. Это отметили и сторонние наблюдатели. После ЧП ушел в отставку командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан.