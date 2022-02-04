Ситуация с расстрелом в Днепре солдат-срочников произошла из-за халатности командования, которое игнорировало проблемы в части. Об этом 3 февраля заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24»

Без мифов и пропаганды. Что на самом деле происходит в украинской армии

В четверг, 27 января, на территории завода «Южмаш» солдат срочной службы Артемий Рябчук застрелил пять человек. Из них четверо были его сослуживцами. Ещё одна женщина — гражданской служащей. Также были ранены пять человек. Стрельба прозвучала в 03:40 в той части завода, где солдаты-срочники несли службу. Рябчук расстрелял караул при выдаче оружия.

При этом рассказывая об убитой им женщине Рябчук, судя по его интонации, испытывал сожаление. А вот по поводу остальных убитых им сожаления не было. Это отметили и сторонние наблюдатели. После ЧП ушел в отставку командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан.