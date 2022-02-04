Украина намерена «вернуть Крым», но пока не военным путем, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» 3 февраля

Глава СНБО заявил, что Украина рассматривает разные стратегии возвращения Крыма и не планирует от этого отказываться.

«На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким способом, будет ли это военный путь, какой-нибудь другой путь, — это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно», — сказал Данилов.

По его словам, Киев «будет делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой».

Ранее глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах назвал свершившимся фактом вхождение Крыма в РФ, а также заявил, что не верит в «военное вторжение» России в Украину. После этого из-за жалоб украинских дипломатов его вынудили подать в отставку.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в 2014 году. Киев настаивает, что полуостров украинский, и требует «вернуть» его.