Ермак заявил, что получил положительный тест, но продолжил работать.

«Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги», — добавил он.

Коронавирус косит фракцию Зеленского в Раде
Коронавирус косит фракцию Зеленского в Раде
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Накануне на Украине выявили около 40 тысяч зараженных коронавирусом, что стало рекордным показателем за время пандемии.

В январе стало известно, что Верховная Рада может уйти на карантин и приостановить свою работу на несколько недель в связи с заболеваемостью COVID-19, однако окончательное решение еще не принято.   

 