Ермак заявил, что получил положительный тест, но продолжил работать.
«Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги», — добавил он.
Накануне на Украине выявили около 40 тысяч зараженных коронавирусом, что стало рекордным показателем за время пандемии.
В январе стало известно, что Верховная Рада может уйти на карантин и приостановить свою работу на несколько недель в связи с заболеваемостью COVID-19, однако окончательное решение еще не принято.