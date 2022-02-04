Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 3 февраля на своей странице в Facebook сообщил, что заразился коронавирусом

Ермак заявил, что получил положительный тест, но продолжил работать.

«Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги», — добавил он.

Коронавирус косит фракцию Зеленского в Раде © Facebook, Слуга Народу

В январе стало известно, что Верховная Рада может уйти на карантин и приостановить свою работу на несколько недель в связи с заболеваемостью COVID-19, однако окончательное решение еще не принято.