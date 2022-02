Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на Южмаше в Днепре, отказался от всех своих показаний. Об этом 3 февраля в своем Telegram-канале сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук

Мосийчук приложил фото заявления Рябчука. В нем он соглашается проводить дальнейшие следственные действия только в присутствии адвокатов и отказывается от всех показаний, которые давал ранее. Также теперь Рябчука защищают новые адвокаты. Жуткие плоды дедовщины. Как произошел расстрел на «Южмаше» © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout

«Сегодня благодаря поддержке общественности собравшей средства для защиты днепропетровского стрелка Артема Рябчука были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездного). Сегодня же Артем Рябчук отказался от всех показаний, взятых с его слов под принуждением и угрозами! Дело приобретает гиперскандальный оборот!» — сообщил Мосийчук.

Ранее на суде Рябчук признал вину в убийствах и раскаялся в преступлении. Он попросил отправить его в СИЗО.

В ночь на 27 января 21-летний солдат-срочник Нацгвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев на территории Южмаша в Днепре. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Он сбежал с оружием, позднее сдался полиции.. Одним из мотивов произошедшего называют неуставные отношения.