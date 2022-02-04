Эскалация вокруг Украины завершится в начале весны. Такое мнение 3 февраля в эфире «Украина-24» высказал бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков

Аваков призвал оппозицию сплотиться вокруг Зеленского © пресс-служба А.Авакова

Ранее стало известно, что власти США больше не используют термин «неминуемое» в вопросе возможного «вторжения» на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Отказ от использования термина последовал после просьбы Киева не сеять панику.

В последнее время Украина и западные государства выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.