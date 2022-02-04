Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 3 февраля в эфире телеканала «1+1» оценил угрозу вторжения России

Кремль призвал США остановить истерию о «вторжении» на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Вооруженные силы Украины давно отслеживают деятельность ВС Российской Федерации. Для отслеживания ситуации мы привлекаем и возможности наших партнеров. Я, по крайней мере, один раз в неделю разговариваю с главой комитета начальников штабов США, он дает мне ответы на все вопросы, которые касаются интересующей меня разведывательной информации», — сказал Залужный.

Также он добавил, что Украина готовит определенные группировки, «чтобы можно было дать отпор». Кроме того, Киев проводит мероприятия по планированию и практические тренировки.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.