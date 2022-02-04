«Мы поясняем каждому гостю, каким является видение Украины имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень четко отметается», — сказал Кулеба.
Ранее издание El Pais сообщило, что власти Украины поддержали план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. Глава украинского МИД заявил, что Киев не возражает против ответов Вашингтона на российские предложения по безопасности в Европе и поддерживает указанные шаги по деэскалации ситуации.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.