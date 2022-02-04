Украинские власти отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Об этом 3 февраля заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «1+1»

Украина тайно стягивает тяжелую артиллерию в Донбасс - ЛНР © РИА Новости, Стрингер

Ранее издание El Pais сообщило, что власти Украины поддержали план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. Глава украинского МИД заявил, что Киев не возражает против ответов Вашингтона на российские предложения по безопасности в Европе и поддерживает указанные шаги по деэскалации ситуации.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.