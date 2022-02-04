По его словам, для украинского лидера и его окружения, чтобы «не сесть в тюрьму и сохранить награбленное», есть два пути.
«Первый — сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй — совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», — отметил политик.
Кива считает, что Зеленский уже выбрал второй вариант.
Депутат добавил, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе на Украине разгорится масштабная война с участием России. По мнению политика, сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, где создаст «правительство в изгнании».
Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщала, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков. До этого глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в регион оружие и технику, стараясь скрыть это от наблюдателей ОБСЕ.