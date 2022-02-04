Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива вечером 3 февраля в своем Telegram заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может совершить «кровавую провокацию» в Донбассе и сбежать

Кива раскрыл «адские» планы Запада на Украину © Facebook/Илья Кива

«Первый — сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй — совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», — отметил политик.

Кива считает, что Зеленский уже выбрал второй вариант.

Депутат добавил, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе на Украине разгорится масштабная война с участием России. По мнению политика, сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, где создаст «правительство в изгнании».

Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщала, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков. До этого глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в регион оружие и технику, стараясь скрыть это от наблюдателей ОБСЕ.