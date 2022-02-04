Морально-психологический настрой вооружённых сил республик Донецка высок благодаря тому, что существует уверенность в том, что Россия защитит Донбасс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Если полгода-год назад психологический настрой ВСУ доминировал над настроем ДНР в силу лучшей технической оснащённости первых, то сейчас ситуация противоположная, заявил собеседник издания. Командование ВСУ проверяет готовность госпиталей к приёму раненых - ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Несмотря на то, что нас меньше по численности, но мы знаем, у нас уже нет сомнений, что Россия приняла внутри себя решение — защищать Донбасс. Если раньше эти сомнения были, то сейчас у нас сомнений никаких нет. Это все-таки, с одной стороны, окрыляет, придает уверенности, потому что мы понимаем, что это же автоматически негативно воздействует и на Украину», — сказал Ходаковский.

В рядах украинских войск отдают себе отчёт, что Запад не станет их поддерживать физически, а конкурировать с Россией один на один у ВСУ шансов нет, заключил Ходаковский.

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