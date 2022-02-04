Если полгода-год назад психологический настрой ВСУ доминировал над настроем ДНР в силу лучшей технической оснащённости первых, то сейчас ситуация противоположная, заявил собеседник издания.
«Несмотря на то, что нас меньше по численности, но мы знаем, у нас уже нет сомнений, что Россия приняла внутри себя решение — защищать Донбасс. Если раньше эти сомнения были, то сейчас у нас сомнений никаких нет. Это все-таки, с одной стороны, окрыляет, придает уверенности, потому что мы понимаем, что это же автоматически негативно воздействует и на Украину», — сказал Ходаковский.
В рядах украинских войск отдают себе отчёт, что Запад не станет их поддерживать физически, а конкурировать с Россией один на один у ВСУ шансов нет, заключил Ходаковский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.