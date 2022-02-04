США преследуют цель втянуть Россию в войну с Украиной, чтобы окончательно разорвать отношения Москвы с Европой. О том, как Америка планирует это сделать, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Все конфликты, которые организовывали американцы, начинались с провокаций. Провокация на Украине должна быть такой, чтобы Россия не смогла остаться в стороне, Европа бы ужаснулась от бесчеловечности результатов этой провокации, и подтвердились бы слова США о "российском вторжении", рассказал эксперт. Призыва не будет, армию увеличат, а заплатит Европа? Как Зеленский меняет ВСУ © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

«При этом Европу будут мобилизовывать: «Враг у ворот, просыпайся, Европа, Россия тебя всегда обманывала»!…Вся эта пропагандистская машина заработает на тысячу процентов. Они будут каждую секунду генерить эти лживые новости, искажая информацию. Так как высока ставка. А ставка высокая — это Европа, но не Украина, именно ради Европы они пойдут на все. Поэтому им не важно, что говорит Зеленский», — сказал Леонков.

На слова Зеленского о том, что никакой войны с Россией не предвидится на Западе внимания не обращают — его уже не воспринимают как лидера, подчеркнул эксперт. Он очень бы хотел, чтобы судьбу Украины решали вместе с Украиной, но его слова ничего не значат, поэтому судьбу Украины будут решать без нее и не ради нее, заключил собеседник.

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