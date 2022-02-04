Согласно этой стратегии, национальные интересы отдельных стран Европы не будут учитываться, подчеркнул эксперт.
«Будет учитываться только одна главная задача — это евроатлантическая безопасность, которая очень туманно прописана в этой стратегии, и которая распространяется… на все, что окружает, практически на весь мир. НАТО становится мировым военно-политическим блоком, в который они будут принимать отдельные государства и распространять свое влияние по всему миру», — сказал Леонков.
Те страны, которые будут управлять другими в НАТО, недавно себя обозначили, назвав себя военно-политическим блоком AUKUS (США, Великобритания, Австралия). НАТО становится над Европейским Союзом. Европейский Союз, братские народы, общая экономика — все это будет подчинено НАТО, заключил эксперт.
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