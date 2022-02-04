Дмитрий Разумков заявил, что «Слуга народа» вряд ли попадает в коалицию в Верховной раде следующего созыва, в результате чего Зеленский будет хромой уткой и тогда, вероятнее всего, будут досрочные президентские выборы. Разумков преувеличивает или эта военная истерия может серьезно ударить по рейтингу Зеленского?

— Официальная социология дает Владимиру Александровичу 23-24%, а скрытая социология говорит, что у него рейтинг порядка 18-19%. Это было еще до событий последней недели. «Слуга народа» может не попасть в Верховную Раду в случае, если Зеленский не станет президентом. Если Зеленский будет президентом, то они наберут свои 5-12%. В этом плане Разумков преувеличивает. Но если в этом году будут досрочные президентские выборы, то «Слуга народа» не попадет в следующую Верховную Раду.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220201/1033190771.htmДмитрий Разумков заявил, что «Слуга народа» вряд ли попадает в коалицию в Верховной раде следующего созыва, в результате чего Зеленский будет хромой уткой и тогда, вероятнее всего, будут досрочные президентские выборы. Разумков преувеличивает или эта военная истерия может серьезно ударить по рейтингу Зеленского?