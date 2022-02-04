Польские долгосрочные планы всегда упираются в один вопрос — за чей счет банкет? Пока Варшава получает финансирование из Брюсселя, мегаломанные геополитические планы Польши громко озвучиваются. О перспективах продолжения такого положения дел в дальнейшем рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог-международник Руслан Бизяев

Пока "банкет" идет за счет немецких бюргеров, можно спокойно высказываться, создавать какие-то конструкции, но польская экономика больше чем на 60% зависит от преференций внутри ЕС, подчеркнул эксперт. Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

«Поэтому мне кажется, что нынешняя политика правящей польской партии «ПиС» тактически понятна, но в стратегическом плане может привести к глобальным проблемам. Потому что одновременно воевать с Францией, США, Россией и Китаем — это дело неблагодарное. Можно надорваться», — сказал Бизяев.

Конфликт Брюссель-Варшава пока заморожен, но политику ЕС на данный момент определяет президент Франции Макрон, у которого нет никаких иллюзий по поводу Польши, заключил собеседник издания.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что Киев, Варшава и Лондон работают над созданием трехстороннего политического союза. В свою очередь, посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью с журналистом Владимиром Соловьёвым отметил, что анонсированный союз окажется лишь «говорильней», никакой перспективы у него нет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.