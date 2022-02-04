В свете возрастания противоречий между Западом и Россией эксперты вновь заговорили об отсутствии прогресса по Минским соглашениям. О том, как к соглашениям сейчас относятся геополитические игроки, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог-международник Руслан Бизяев

Ряд экспертов в свете эскалации напряжённости на Украине рассматривал возможность полного отказа от Минских соглашений.

«Самое смешное и самое интересное, что все стороны понимают, что «Минск» мертв, но никто не знает, что с этим делать. И в России это прекрасно понимают. Никто же не может отказаться от той части риторики, которая была у вас. И у нас есть «красные линии», и у вас есть «красные линии». По крайней мере в публичной части», — сказал Бизяев.

Эксперт не исключает достижения договорённостей в непубличной сфере — проходят интенсивные переговоры между Путиным и Макроном, идёт попытка найти компромисс. Однако стороны еще не до конца отыграли повестку дня «Минска», заключил эксперт.

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