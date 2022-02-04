Протесты против нынешней власти на Украине начнутся, если людей начнут забирать в армию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности республики. Документ предполагает увеличение численности вооруженных сил на 100 тыс. человек в течение трех лет. Отдали румынам. Как современная Украина понесла первые территориальные потери © commons.wikimedia.org, Фотонак

«Люди могут выйти и сопротивляться, если начнется насильственная мобилизация. Тогда начнутся проблемы у тысяч семей, они могут выйти и сказать: «Прекратите». Но это военно-политическая причина», — сказал Погребинский.

Также на Украине люди могут выйти на улицы, если они столкнутся с веерными отключениями электричества или с холодом в домах, заявил эксперт. От высоких платёжек за ЖКХ ничего не будет: люди просто не будут по ним платить, заключил Погребинский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.