В ответ на предложение по коллективной безопасности США выдвинули России абсурдные требования, заявил эксперт.

Хитрый план. Зачем США придумали «российское вторжение» на Украину
Хитрый план. Зачем США придумали «российское вторжение» на Украину
© РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

«Сейчас американцы фактически требуют, чтобы Россия что-то убрала на своей территории войска и не проводила маневры в Белоруссии. Мало того, они требуют от России убрать войска из Крыма, Приднестровья, и Абхазии/Осетии. То есть они нарываются на то, чтобы их послали, а это означает, что Путину деваться некуда. Он уже вынужден показать, чем это для них может кончится», — сказал Погребинский.

России некуда отступать — американцам нужен жёсткий ответ-предупреждение относительно того, как больно им может быть, если они не захотят идти на компромисс, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.