Конфликт между Россией и странами Запада мог бы двигаться в сторону деэскалации после визита Владимира Путина в Пекин, однако этого не произошло. О том, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, рассказал в интервью Украина.ру политолог Михаил Погребинский

В ответ на предложение по коллективной безопасности США выдвинули России абсурдные требования, заявил эксперт. Хитрый план. Зачем США придумали «российское вторжение» на Украину © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

«Сейчас американцы фактически требуют, чтобы Россия что-то убрала на своей территории войска и не проводила маневры в Белоруссии. Мало того, они требуют от России убрать войска из Крыма, Приднестровья, и Абхазии/Осетии. То есть они нарываются на то, чтобы их послали, а это означает, что Путину деваться некуда. Он уже вынужден показать, чем это для них может кончится», — сказал Погребинский.

России некуда отступать — американцам нужен жёсткий ответ-предупреждение относительно того, как больно им может быть, если они не захотят идти на компромисс, заключил собеседник издания.

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