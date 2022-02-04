Конфликт между Россией и странами Запада мог бы двигаться в сторону деэскалации после визита Владимира Путина в Пекин, однако этого не произошло. О том, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, рассказал в интервью Украина.ру политолог Михаил Погребинский

Надежды на деэскалацию между Россией и Западом после периода жёсткой риторики оказались неоправданными, заявил эксперт. Тайное стало явным. Главное из ответов США и НАТО на предложения России © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Казалось, что пройдут российско-белорусские учения, вернется Путин из Пекина, и появятся перспективы для поиска компромисса. Но события последних дней с этим «тройственным союзом» (Британия, Украина, Польша — ред.) и утечкой ответов США и НАТО на предложения России по безопасности в Европе, которых опубликовала испанская газета El Pais, показывают, что с ними договориться по уму нельзя», — сказал Погребинский.

Сейчас американцы требуют, чтобы Россия убрала со своей территории войска, не проводила манёвры в Белоруссии. Им нужен жёсткий ответ-предупреждение по поводу того, что может быть, если они не захотят идти на компромисс, подчеркнул собеседник издания.

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