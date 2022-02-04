Великобритания - страна, где многое решает капитал. При возникновении угрозы контрсанкциями со стороны России премьер-министра этой страны буквально будут "держать за фалды" капиталисты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

В ответ на угрозы "самого жесткого санкционного режима" со стороны Великобритании в Москве заговорили об огромных активах British Petroleum в России.

«Они живут в стране, где многое решает капитал. В этом смысле British Petroleum важнее, чем те, кто сидит у них в Foreign Office. Если возникнет угроза для российского капитала (не того, кто украл деньги и сбежал), который активно работает, в том числе на международной арене, то надо помнить, что не только BP имеет активы в России», — сказал Погребинский. Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

У Британии разные акции в мощных компаниях, которые ежемесячно зарабатывают миллионы долларов в России, и угрозы санкциями со стороны Лондона — пустой звук, уверен эксперт.

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